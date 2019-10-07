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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.

    Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933835Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое ЗАДАНИЕ__ВСК

    Схема расположения ворот

    Извещение

    Документация запроса предложений

    ПРОЕКТ Услуги по ремонту

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 903 616-70-49

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 14:00 GMT +307.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933835Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933835Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933835Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933835Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Воскресенск», г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    S

    УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    43.29.19.120

    Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск."

    Кол-во: 8

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    16.02.2021 17:00(GMT+03:00)
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