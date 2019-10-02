Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке коммерческого узла учета холодной воды на территории площадки филиала АО ПЗ "Машиностроитель" для нужд ПАО НПО "Искра" по адресу: г. Пермь, ул. Гальперина, 32.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908335488 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке коммерческого узла учета холодной воды на территории площадки филиала АО ПЗ "Машиностроитель" для нужд ПАО НПО "Искра" по адресу: г. Пермь, ул. Гальперина, 32. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация о закупке

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