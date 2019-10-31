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Номер извещения
ГП933833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
25.09.2019 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-33-45
Факс
Адрес электронной почты
Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопьева София Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2019 11:00 GMT +331.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933833Дата и время окончания срока приема заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2019 11:00GMT +331.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933833Дата и время вскрытия заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.10.201931.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933833Дата окончания срока рассмотрения заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино
Подведение итогов не позднее
27.02.2020 11:0027.02.2020 11:0027.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933833Подведение итогов не позднее замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию и извещению о проведении закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.32.10.110
Документация лота
Кол-во: 0
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