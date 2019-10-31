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    Главная / Торги / замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74

    замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933833Дата и время окончания срока приема заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    25.09.2019 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Справка об опыте работы

    Техническое задание

    Перечень документов для проверки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ГП933833_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-33-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопьева София Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2019 11:00 GMT +331.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933833Дата и время окончания срока приема заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2019 11:00GMT +331.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933833Дата и время вскрытия заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.10.201931.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933833Дата окончания срока рассмотрения заявок замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино

    Подведение итогов не позднее

    27.02.2020 11:0027.02.2020 11:0027.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933833Подведение итогов не позднее замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.02.202027.02.2020 11:0027.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933833Подведение итогов не позднее замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию и извещению о проведении закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчёт осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.110

    Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/543578/name/5e09d3275fd289.35895529

    30.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "замена окон в АБК 2-го этажа цеха №74"

    Кол-во: 0

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