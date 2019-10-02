www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908335483
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гидроцилиндра прижима поперечины с рукавом TEKNO/1SN 3/8" DN10 для станка модели 1Ф525МФ4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-69-81
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
bav951@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болонова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гидроцилиндра прижима поперечины с рукавом TEKNO/1SN 3/8" DN10 для станка модели 1Ф525МФ4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 21:59 GMT +302.10.2019 21:5902.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335483Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроцилиндра прижима поперечины с рукавом TEKNO/1SN 3/8" DN10 для станка модели 1Ф525МФ4614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 22:0002.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908335483Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроцилиндра прижима поперечины с рукавом TEKNO/1SN 3/8" DN10 для станка модели 1Ф525МФ4614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.11.201904.11.2019 21:5904.11.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335483Подведение итогов не позднее Поставка гидроцилиндра прижима поперечины с рукавом TEKNO/1SN 3/8" DN10 для станка модели 1Ф525МФ4614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидроцилиндра прижима поперечины с рукавом TEKNO/1SN 3/8" DN10 для станка модели 1Ф525МФ4
Начальная цена
309 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.49.24.120
28.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.