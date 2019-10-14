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    Главная / Торги / Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15

    Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335890Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908335890

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора 239

    Извещение_239_с_изменениями_№_1_от_07.10.2019.docx

    Документация 239 с изменениями № 1 от 07.09.2019

    Изменения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 233-03-37 доб. 3128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aulanova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УЛАНОВА АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335890Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908335890Дата и время вскрытия заявок Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 17:0021.10.2019 17:0021.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335890Подведение итогов не позднее Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 17:0021.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335890Подведение итогов не позднее Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15

    Начальная цена

    411 797,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.14.000

    Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков программирования на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1

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