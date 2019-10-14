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Номер извещения
31908335890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 233-03-37 доб. 3128
Факс
--
Адрес электронной почты
aulanova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
УЛАНОВА АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335890Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908335890Дата и время вскрытия заявок Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 17:0021.10.2019 17:0021.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335890Подведение итогов не позднее Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лицензий EcoStruxure Control Expert XL v15
Начальная цена
411 797,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
58.29.14.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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