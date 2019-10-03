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Номер извещения
ГП933829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по восстановительному ремонту двигателей Д 160, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов Т-170, Т-170М1Б01
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 323
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
DavidovaYV@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по восстановительному ремонту двигателей Д 160, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов Т-170, Т-170М1Б01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:30 GMT +303.10.2019 10:3003.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933829Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по восстановительному ремонту двигателей Д 160, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов Т-170, Т-170М1Б01Самара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:3003.10.2019 10:3003.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933829Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по восстановительному ремонту двигателей Д 160, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов Т-170, Т-170М1Б01Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933829Подведение итогов не позднее Оказание услуг по восстановительному ремонту двигателей Д 160, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов Т-170, Т-170М1Б01Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по восстановительному ремонту двигателей Д 160, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов Т-170, Т-170М1Б01
Начальная цена
1 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
45.20.21.213
45.20.21.212
Документация лота
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