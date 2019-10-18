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Номер извещения
31908335153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка расширений лицензий Siemens SIMATIC STEP 7 и Siemens SIMATIC WinCC.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-43 доб. 1181
Факс
--
Адрес электронной почты
avinokurova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Винокурова Анна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расширений лицензий Siemens SIMATIC STEP 7 и Siemens SIMATIC WinCC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335153Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расширений лицензий Siemens SIMATIC STEP 7 и Siemens SIMATIC WinCCНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908335153Дата и время вскрытия заявок Закупка расширений лицензий Siemens SIMATIC STEP 7 и Siemens SIMATIC WinCCНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 16:0025.10.2019 16:0025.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335153Подведение итогов не позднее Закупка расширений лицензий Siemens SIMATIC STEP 7 и Siemens SIMATIC WinCCНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расширений лицензий Siemens SIMATIC STEP 7 и Siemens SIMATIC WinCC
Начальная цена
102 587,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ, оказываемых услуг – 1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Н. Новгород, ул. Керченская, 15А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
58.29.14.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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