Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 (сто) % от стоимости поставленного Товара оплачивается Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательства по поставке Товара при условии приёмки Покупателем Товара с подписанием товарной накладной (ТОРГ-12), получения Покупателем оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12)