Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933832Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933832

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    02 Техническая часть

    02 Техническая часть

    02 Техническая часть

    02 Техническая часть

    03 Коммерческая часть

    01 Общая часть

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14211

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Starodubtseva@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стародубцева Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2019 15:30 GMT +322.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933832Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2019 15:3022.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933832Дата и время вскрытия заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2019 15:3027.11.2019 15:3027.11.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933832Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.11.201927.11.2019 15:3027.11.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933832Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Блоков разделителей-дегазаторов (з 227, 232)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель: ОАО «Архморторгпорт», г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 (сто) % от стоимости поставленного Товара оплачивается Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательства по поставке Товара при условии приёмки Покупателем Товара с подписанием товарной накладной (ТОРГ-12), получения Покупателем оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    25.91.12.000

    Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования

    25.91.11.000

    Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием

    25.29.99.000

    Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дегазатор ВМС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок разделителя-дегазатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Блок разделителя-дегазатора"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ВОЛГАНЕФТЕТРАНС
    Запрос предложений № ГП201304
    Поставка емкостей: 1. Емкость для котельно-печного топлива (нефти) утепленная с подогревом V=35,22 куб.м. 2. Емкость запаса воды для котельной утепленная с подогревом V=23,4 куб.м"
    Поставка емкостей: 1. Емкость для котельно-печного топлива (нефти) утепленная с подогревом...
    584161
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП008884
    Поставка Бака аварийного слива масла ГТУ 5 м3 для объекта: "Обустройства Салмановского (Утреннего) НГКМ. ГТЭС" (з. №107 изм3)
    Поставка Бака аварийного слива масла ГТУ 5 м3 для объекта: "Обустройства Салмановского...
    378969
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.09.2020 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП023496
    Поставка и выполнение ПНР Емкости дренажной с полупогружным насосом V= 40 м3 для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ-2 (з. 544)
    Поставка и выполнение ПНР Емкости дренажной с полупогружным насосом V= 40 м3 для объекта:...
    411523
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2020 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП023553
    Поставка и выполнение ШМР и ПНР Резервуаров (4 компл.) для объекта: Терминал "Утренний" (з. 429).
    Поставка и выполнение ШМР и ПНР Резервуаров (4 компл.) для объекта: Терминал "Утренний" (з....
    411713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП044578
    Поставка Емкостей (7 компл) для объекта: "Обустройство (Салмановского) Утреннего НГКМ. (з. 125, 87, 412)
    Поставка Емкостей (7 компл) для объекта: "Обустройство (Салмановского) Утреннего НГКМ. (з....
    385141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.09.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП050210
    Поставка Емкостей для объекта: "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. Кусты газоконденсатных скважин № 4, 7, 9, 12" (з. 312).
    Поставка Емкостей для объекта: "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. Кусты...
    323872
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.03.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП023696
    Поставка и выполнение ШМР и ПНР Резервуаров противопожарного запаса и Емкостей для объекта: «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». (з. 567)
    Поставка и выполнение ШМР и ПНР Резервуаров противопожарного запаса и Емкостей для объекта:...
    412002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП044685
    Поставка Емкостей и приемных резервуаров для объекта: "Терминал "Утренний". (з. 287)
    Поставка Емкостей и приемных резервуаров для объекта: "Терминал "Утренний". (з. 287)
    385329
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.09.2020 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить