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    Главная / Торги / Транспортные услуги

    Транспортные услуги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910445Дата и время окончания срока приема заявок По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортные услуги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Оказание услуг грузоперевозок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР УПАКОВКИ
    Все закупки и тендеры МИР УПАКОВКИ

    Юридический адрес

    680000, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Лермонтова, 52, оф.1

    Почтовый адрес

    680000, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Лермонтова, 52, оф.1

    Контактный телефон

    +7 4212 79-40-00 доб. 194

    Факс

    +7 4212 79-40-00 доб. 0

    Адрес электронной почты

    tumankov@mirupakovki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туманков Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    транспортные услуги, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910445Дата и время окончания срока приема заявок По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2019 05:0021.10.2019 05:0021.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910445Дата и время вскрытия заявок По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 05:0025.10.2019 05:0025.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910445Подведение итогов не позднее По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 05:0025.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910445Подведение итогов не позднее По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Годовой объем перевозки 4200 куб. м., при этом объем одной перевозки должен быть равен объему 40 фут к-ра.,

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    адрес отгрузки Отправителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.12 к.2 адрес Заказчика: 68009 г. Хабаровск переулок Промышленный, 8АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок перевозки с момента отгрузки на складе Отправителя до даты выгрузки на складе Заказчика не более 30 дней; Оплата услуг будет производиться Заказчиком на основании счетов, выставляемых по факту оказания услуги.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИР УПАКОВКИ
    Все закупки и тендеры МИР УПАКОВКИ

    Адрес местонахождения

    680000, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Лермонтова, 52, оф.1

    Классификатор ОКПД2

    49.20.14.000

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке контейнеров для смешанной перевозки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 0

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