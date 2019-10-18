www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910445
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортные услуги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680000, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Лермонтова, 52, оф.1
Почтовый адрес
680000, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Лермонтова, 52, оф.1
Контактный телефон
+7 4212 79-40-00 доб. 194
Факс
+7 4212 79-40-00 доб. 0
Адрес электронной почты
tumankov@mirupakovki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туманков Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910445Дата и время окончания срока приема заявок По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 05:0021.10.2019 05:0021.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910445Дата и время вскрытия заявок По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 05:0025.10.2019 05:0025.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910445Подведение итогов не позднее По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги ЭкспедитораХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По поручению Клиента и за его счет организовать транспортировку груза по , а Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора
Начальная цена
12 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Годовой объем перевозки 4200 куб. м., при этом объем одной перевозки должен быть равен объему 40 фут к-ра.,
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
адрес отгрузки Отправителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.12 к.2 адрес Заказчика: 68009 г. Хабаровск переулок Промышленный, 8АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИР УПАКОВКИ
Все закупки и тендеры МИР УПАКОВКИ
Адрес местонахождения
680000, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Лермонтова, 52, оф.1
49.20.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.