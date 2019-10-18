Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок перевозки с момента отгрузки на складе Отправителя до даты выгрузки на складе Заказчика не более 30 дней; Оплата услуг будет производиться Заказчиком на основании счетов, выставляемых по факту оказания услуги.