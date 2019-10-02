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    Главная / Торги / Закупка изделий производства фирмы Renk Ag

    Закупка изделий производства фирмы Renk Ag

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933828Дата и время окончания срока приема заявок Изделия производства фирмы Renk AGМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка изделий производства фирмы Renk Ag

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат КП

    Список закупаемых изделий

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10087

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    r.ivanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Роман Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия производства фирмы Renk AG

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 14:00 GMT +302.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933828Дата и время окончания срока приема заявок Изделия производства фирмы Renk AGМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 14:0002.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933828Дата и время вскрытия заявок Изделия производства фирмы Renk AGМосква

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2019 14:0009.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933828Подведение итогов не позднее Изделия производства фирмы Renk AGМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933828Подведение итогов не позднее Изделия производства фирмы Renk AGМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия производства фирмы Renk AG

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с файлом Список закупаемых изделий

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 30 дней с момента поставки изделий
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формат КП

    25.09.2019

    Список закупаемых изделий

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнительный диск, разделенный D = 490 / 201x3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Уплотнительное кольцо 205 / 125x52 (SIEMENS AG P / N: SPR-10845)"

    Кол-во: 1

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