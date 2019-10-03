Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки – не более 21 календарного дня со дня подписания Договора (является критерием). Условие поставки: доставка до места поставки, прочие условия согласно проекту договора.