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    Главная / Торги / Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701

    Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:3004.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933827Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:30 GMT +304.10.2019 10:3004.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933827Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 10:3004.10.2019 10:3004.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933827Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 15:0025.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701

    Начальная цена

    3 960 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту расположения ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик осуществляет оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней, но не ранее 15 календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ оказанных услуг, на основании выставленного исполнителем счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.212

    Услуги по ремонту двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    25.09.2019

    Техническое задание

    25.09.2019

    Закупочная документация

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701"

    Кол-во: 0

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