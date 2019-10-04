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Номер извещения
ГП933827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:30 GMT +304.10.2019 10:3004.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933827Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:3004.10.2019 10:3004.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933827Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 15:0025.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ 240Б, головок блока цилиндров (ГБЦ), коробок переключения передач (КПП) тракторов К-701
Начальная цена
3 960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту расположения ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
45.20.21.212
Документация лота
Кол-во: 0
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