Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту сложных инженерных машин

Выполнение работ по ремонту сложных инженерных машин

Не установлен

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Выполнение работ по ремонту сложных инженерных машин

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125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

ПАО НПО АЛМАЗ Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Инженерная система А1 (АО): Средний и крупный ремонт с полной разборкой оборудования (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, закрепительного узла, ремонт оптического блока, замена барабана, блока проявки)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Инженерная система А1 (АО): Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой оборудования (замена роликов, тормозных площадок, роликов переноса, закрепительных узлов)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Плоттер А1 (АО): Средний и крупный ремонт с полной разборкой устройства (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, печатающей головки)" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Плоттер А1 (АО): Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой устройства (замена роликов, тормозных площадок, поглотителя чернил(памперса)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Принтер лазерный цветная печать формат А3: Средний и крупный ремонт с полной разборкой устройства (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, закрепительного узла)" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Принтер лазерный цветная печать формат А3: Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой устройства (замена роликов, тормозных площадок, роликов переноса, закрепительных узлов)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "МФУ лазерный цветная печать формат А3: Средний и крупный ремонт с полной разборкой устройства (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, закрепительного узла, ремонт оптического блока)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "МФУ лазерный цветная печать формат А3: Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой устройства (замена роликов, тормозных площадок, роликов переноса, закрепительных узлов)" Кол-во: 1

"Позиция 9" "МФУ лазерный цветная печать формат А4: Средний и крупный ремонт с полной разборкой устройства (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, закрепительного узла, ремонт оптического блока)" Кол-во: 1

"Позиция 10" "МФУ лазерный цветная печать формат А4: Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой устройства (замена роликов, тормозных площадок, роликов переноса, закрепительных узлов)" Кол-во: 1

"Позиция 11" "МФУ лазерный черно-белая печать формат А3: Средний и крупный ремонт с полной разборкой устройства (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, закрепительного узла, ремонт оптического блока)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "МФУ лазерный черно-белая печать формат А3: Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой устройства (замена роликов, тормозных площадок, роликов переноса, закрепительных узлов)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Принтер лазерный черно-белая печать формат А3: Средний и крупный ремонт с полной разборкой устройства (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода ,закрепительного узла, ремонт оптического блока)" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Сканер А1 (АО): Мелкий ремонт без разборки или с частичной разборкой оборудования (замена роликов, тормозных площадок)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Средний и крупный ремонт с полной разборкой оборудования (замена электронных блоков, шлейфов, шестерней и двигателей привода, ремонт оптического блока)" Кол-во: 1