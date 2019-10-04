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    Главная / Торги / Поставка угля бурого для нужд ООО "Новокручининское" на 2020г.

    Поставка угля бурого для нужд ООО "Новокручининское" на 2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 02:3004.10.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаЗабайкальский край, Читинский район, пгт НовокручининскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908334921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля бурого для нужд ООО "Новокручининское" на 2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техюзадание 2020г.

    Обоснование цены договора

    Извещение о проведение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВОКРУЧИНИНСКОЕ
    Все закупки и тендеры НОВОКРУЧИНИНСКОЕ

    Юридический адрес

    672570, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Новокручининский, Комсомольская, 3

    Почтовый адрес

    672570, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Новокручининский, Комсомольская, 3

    Контактный телефон

    +7 3022 37-15-66

    Факс

    +7 3022 37-11-16

    Адрес электронной почты

    novayagkh@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Емельянов Виталий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Забайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Закупки и тендеры Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водой

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 02:30 GMT +304.10.2019 02:3004.10.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаЗабайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 04:0004.10.2019 04:0004.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334921Дата и время вскрытия заявок Поставка топливаЗабайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 05:0004.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334921Подведение итогов не позднее Поставка топливаЗабайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива

    Начальная цена

    29 198 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    145 991,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    145 991,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10245

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    База ООО "Новокручининское"- Забайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский, ул. Комсомольская, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОКРУЧИНИНСКОЕ
    Все закупки и тендеры НОВОКРУЧИНИНСКОЕ

    Адрес местонахождения

    672570, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Новокручининский, Комсомольская, 3

    Классификатор ОКПД2

    35.30.11.120

    Энергия тепловая, отпущенная котельными

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.1

    Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

    Документация лота

    Извещение о проведении

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)"

    Кол-во: 10245

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