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Номер извещения
31908334921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка угля бурого для нужд ООО "Новокручининское" на 2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672570, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Новокручининский, Комсомольская, 3
Почтовый адрес
672570, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Новокручининский, Комсомольская, 3
Контактный телефон
+7 3022 37-15-66
Факс
+7 3022 37-11-16
Адрес электронной почты
novayagkh@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Емельянов Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Забайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 02:30 GMT +304.10.2019 02:3004.10.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаЗабайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 04:0004.10.2019 04:0004.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334921Дата и время вскрытия заявок Поставка топливаЗабайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива
Начальная цена
29 198 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
145 991,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10245
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
База ООО "Новокручининское"- Забайкальский край, Читинский район, пгт Новокручининский, ул. Комсомольская, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОКРУЧИНИНСКОЕ
Все закупки и тендеры НОВОКРУЧИНИНСКОЕ
Адрес местонахождения
672570, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Новокручининский, Комсомольская, 3
35.30.11.120
35.30.1
Документация лота
Кол-во: 10245
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