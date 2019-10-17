Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку металлических конструкций башни для объекта ТРЛК «Сопка-2» и выполнение сопутствующих работ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908335198 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку металлических конструкций башни для объекта ТРЛК «Сопка-2» и выполнение сопутствующих работ Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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