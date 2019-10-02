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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6, СП №7 АО «Якутскгеофизика»

    Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6, СП №7 АО «Якутскгеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334774Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд СП №7 АО «Якутскгеофизика». ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908334774

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6, СП №7 АО «Якутскгеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о внесении изменений ред. 27.09.2019

    Часть I. Закупочная документация

    Часть II. Проект договора Лот 1

    Часть II. Проект договора Лот 2

    Часть III. Техническая часть Лот 1

    Часть III. Техническая часть Лот 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА

    Юридический адрес

    677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,

    Почтовый адрес

    677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1

    Контактный телефон

    +7 4112 36-81-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    YKGF@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хадеев Радик Галимзянович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6 АО «Якутскгеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.201905.10.2019 11:0005.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334774Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6 АО «Якутскгеофизика»Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6 АО «Якутскгеофизика»

    Начальная цена

    185 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА

    Адрес местонахождения

    677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,

    677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.190

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка канцелярских товаров для нужд СП №7 АО «Якутскгеофизика».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.201905.10.2019 11:0005.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334774Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд СП №7 АО «Якутскгеофизика». Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд СП №7 АО «Якутскгеофизика».

    Начальная цена

    85 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА

    Адрес местонахождения

    677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,

    677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.190

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1

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