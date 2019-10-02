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Номер извещения
31908334774
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6, СП №7 АО «Якутскгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
Почтовый адрес
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
Контактный телефон
+7 4112 36-81-58
Факс
Адрес электронной почты
YKGF@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хадеев Радик Галимзянович
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6 АО «Якутскгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд СП №1, СП №5, СП №6 АО «Якутскгеофизика»
Начальная цена
185 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Адрес местонахождения
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
17.23.13.190
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка канцелярских товаров для нужд СП №7 АО «Якутскгеофизика».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд СП №7 АО «Якутскгеофизика».
Начальная цена
85 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Адрес местонахождения
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
17.23.13.190
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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