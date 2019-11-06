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Номер извещения
ГП933818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-03
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
BliznetsTA@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Близнец Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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«Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2019 06:01 GMT +306.11.2019 06:0106.11.2019 06:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933818Дата и время окончания срока приема заявок «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933818Подведение итогов не позднее «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933818Подведение итогов не позднее «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию по письменным заявкам Заказчика в течение 2020 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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