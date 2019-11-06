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    Главная / Торги / «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля

    «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2019 06:0106.11.2019 06:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933818Дата и время окончания срока приема заявок «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к лоту

    Тех.задание

    Приложение №1 к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-28-03

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    BliznetsTA@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Близнец Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2019 06:01 GMT +306.11.2019 06:0106.11.2019 06:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933818Дата и время окончания срока приема заявок «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933818Подведение итогов не позднее «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933818Подведение итогов не позднее «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Проведение экспертиз промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию по письменным заявкам Заказчика в течение 2020 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвейер 2ЛТ-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Конвейер 2ЛТ-1000У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Конвейер 1ЛТ-800 №41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Конвейер 2ЛТ-80 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Конвейер В-1400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Конвейер КЛК-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    " Конвейер КЛКТ-1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Конвейер 1Л-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Конвейер 1Л-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Конвейер 1Л-100К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Конвейер 2Л-120В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Конвейер 2П-120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Конвейер 2ПТ-120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Конвейер 3ЛТ-1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Конвейер 3Л-1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Конвеер 2СР-70М"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Конвеер Анжера-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "КСО-35.05."

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Конвеер 2СРВ70-05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Конвеер 2СР70-05"

    Кол-во: 41

    "Позиция 21"

    "Трансформатор ТМ-250/6кВ (тех.обсл.и паспортизация)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Трансформатор ТМ-400/6 (тех.обсл.и паспортизация)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Трансформатор ТМ-400 (тех.обсл.и паспортизация)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Трансформатор ТМГ-630/6 (тех.обсл.и паспортизация)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Буровая установка ЗИФ-1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Буровая установка ПБУ-1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Буровой станок АБГ-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Буровой станок СБГ-1М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Буровой станок БГА-2М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Буровой станок БЖ45-100Э"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Мобильная азотная станция МА-1,6-97-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Бульдозер Komatsu D65Е-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Дегазационная станция ПВНС 3*150(водокольцевая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Станок шахтный монтажный МС-145У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Маслостанция СНТ-32-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Зиф ШВ-5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "компрессор 2ВМ10-50/9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Компрессор КЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "компрессор "ШТОРМ 2400""

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Блок -контейнер компрессорной БКК-45/8-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Шкивы копровые ШКФ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Копер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Опрокид ОК-1-3,3-900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "МДК №3, №11, №14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Лебедка 1 ЛШМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Лебедка ЛМТ-300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Лебедка ЛВ-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Лебедка ЛВМ-25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Вентилятор осевой встречного вращения JBD-№6,5/2*45кВт с шумогасительным устройством"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Вентилятор ВМЭ 8-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Вентилятор ВМЭ2-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Вентилятор ВМЭ2-8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "ВДК-8-№30/2*710-6 (дефектоскопия лопаток 52шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "ВОД-40 (Агрегат №1 и Агрегат №2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Вент. Гл.Проветривания ВЦ-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Ц 1,6*1,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Ц 2,5*2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "2Ц-4*1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "2Ц-4*1,8 (устр-во подвесное УП-20)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "2Ц-4*1,8 (парашют ПТКА)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Подъемная машина МПП 17,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Подкрановый путь мостового крана КМ 20/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Кран мостовой 20/5К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Стреловой гусеничный кран КС-8161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Насосный агрегат ВВН2-50 (ПДУ-50М)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Ц 1,6*1,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Углесос У 150-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Углесос У 450-120"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Углесос 14УВ6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Углесос 12У6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Насос ЦНС 300-240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Насос ЦНС 300-360"

    Кол-во: 14

    "Позиция 73"

    "Насос УЦНС 350-380"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Самоходная вагонетка ВС-17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Машина буропогрузочная 1ПНБ-2Б "

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Проходческий комбайн ГПКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Проходческий комбайн 1ГПКС "

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Проходческий комбайн КП21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Проходческий комбайн КСП-33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Перегружатель ПКР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Перегружатель конвейерный радиальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Электровоз АМ8Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Дизелевоз Ferrit DLP-140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Дизелевоз Pioma LDS-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Дизелевоз DZ2200 4+4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Конвейер "Анжера-34""

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Насосная станция высокого давления ЕНР-3К 200/53 900л/мин."

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Механизированный комплекс ZY9000/21/43 (130секций)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Механизированный комплекс 2КМ800У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Механизированный комплекс МКЮ 12/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Механизированный комплекс ZF8600/18/36"

    Кол-во: 2

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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
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