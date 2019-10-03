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    Главная / Торги / Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933817Дата и время окончания срока приема заявок Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 годКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 923 506-88-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.agapov@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агапов Вадим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933817Подведение итогов не позднее Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 годКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    49.39.31.000

    Услуги арендованных автобусов с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39.31

    Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка работников"

    Кол-во: 0

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