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Номер извещения
ГП933817
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 923 506-88-95
Факс
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Адрес электронной почты
v.agapov@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агапов Вадим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Кемерово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке работников АО "Салек" на 2020 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД СДС-ТРЕЙД
Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД
Адрес местонахождения
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
49.39.31.000
49.39.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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