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Номер извещения
ГП933885
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд объекта «Базовая ЭСН при УКПГ-3»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4374
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
r.petrenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Реана Хамитовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка металлопроката для нужд объекта «Базовая ЭСН при УКПГ-3»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 17:42 GMT +301.10.2019 17:4201.10.2019 17:42Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933885Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд объекта «Базовая ЭСН при УКПГ-3»Москва
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933885Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд объекта «Базовая ЭСН при УКПГ-3»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд объекта «Базовая ЭСН при УКПГ-3»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25,937
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.373
Кол-во: 0.909
Кол-во: 0.468
Кол-во: 0.443
Кол-во: 1.66
Кол-во: 0.97
Кол-во: 0.036
Кол-во: 2.36
Кол-во: 1.304
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.56
Кол-во: 1.578
Кол-во: 0.249
Кол-во: 0.31
Кол-во: 0.034
Кол-во: 0.115
Кол-во: 0.674
Кол-во: 2.918
Кол-во: 0.103
Кол-во: 0.575
Кол-во: 0.911
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.093
Кол-во: 4.52
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.347
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.039
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.95
Кол-во: 0.152
Кол-во: 0.29
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.299
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.131
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.282
Кол-во: 0.486
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.216
Кол-во: 0.469
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.024
Кол-во: 0.052
Кол-во: 0.196
Кол-во: 0.288
Кол-во: 0.002
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