Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933819 Уникальный номер закупки 473-624/19 Номер закупки Наименование закупки Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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