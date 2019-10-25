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Номер извещения
ГП933819
Уникальный номер закупки
473-624/19
Наименование закупки
Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
техническое задание на устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7 в цехе №11 пролет 7 8 10 в цехе №15 пролеты 1-5 в цехе №23 пролет 10.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 963 850-92-64
Факс
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Адрес электронной почты
Irina.Shevchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 08:00 GMT +325.10.2019 08:0025.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933819Дата и время окончания срока приема заявок Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2019 08:0025.10.2019 08:0025.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933819Дата и время вскрытия заявок Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 08:0029.11.2019 08:0029.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933819Подведение итогов не позднее Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.201929.11.2019 08:0029.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933819Подведение итогов не позднее Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Устранение дефектов подкрановых балок и тормозных связей, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в цехе №3 пролет 7, в цехе №11 пролет 7, 8, 10, в цехе №15 пролеты 1-5, в цехе №23 пролет 10.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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