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    Главная / Торги / Закупка подшипников SKF в октябре 2019г

    Закупка подшипников SKF в октябре 2019г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933814Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF в октябре 2019гКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933814

    Уникальный номер закупки

    350

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка подшипников SKF в октябре 2019г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупка подшипников SKF в октябре 2019г

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка подшипников SKF в октябре 2019г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933814Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF в октябре 2019гКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 11:0003.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933814Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF в октябре 2019гКолпино

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 23:5925.10.2019 23:5925.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933814Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF в октябре 2019гКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 23:5925.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933814Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF в октябре 2019гКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подшипников SKF в октябре 2019г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник SKF22328 CCJA/W33/VA405"

    Кол-во: 8

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