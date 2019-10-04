Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Заказчик оплачивает стоимость работ по договору в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).