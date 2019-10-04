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Номер извещения
31908334551
Уникальный номер закупки
118
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334551Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1 Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334551Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1 Оренбург
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 08:0022.10.2019 08:0022.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334551Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1 Оренбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 08:0022.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334551Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1 Оренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 304 (литер ВВI-III этаж), кабинета № 206 (Литер ВВ1-2 этаж) АБК-1 (инв. №000112230) и фасада АБК 1
Начальная цена
210 102,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Оренбург, по ул. Потехина, 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
43.33.29
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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