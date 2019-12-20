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Номер извещения
ГП933807
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по внедрению ERP-системы управления ресурсами АО «ВТУ» на базе конфигурации фирмы 1С «1С: ERP Управление предприятием 2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.09.2019 09:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 040
Факс
--
Адрес электронной почты
kosterinoa@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костерин Олег Александрович
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Оказание услуг по внедрению ERP-системы управления ресурсами АО «ВТУ» на базе конфигурации фирмы 1С «1С: ERP Управление предприятием 2».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2019 03:00 GMT +320.12.2019 03:0020.12.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933807Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внедрению ERP-системы управления ресурсами АО «ВТУ» на базе конфигурации фирмы 1С «1С: ERP Управление предприятием 2».р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2019 03:0020.12.2019 03:0020.12.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933807Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внедрению ERP-системы управления ресурсами АО «ВТУ» на базе конфигурации фирмы 1С «1С: ERP Управление предприятием 2».р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
21.12.2019 13:0021.12.2019 13:0021.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933807Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внедрению ERP-системы управления ресурсами АО «ВТУ» на базе конфигурации фирмы 1С «1С: ERP Управление предприятием 2».р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внедрению ERP-системы управления ресурсами АО «ВТУ» на базе конфигурации фирмы 1С «1С: ERP Управление предприятием 2».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, ул. Клубная, 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
62.03.12.190
Документация лота
Кол-во: 1
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