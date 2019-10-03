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    Главная / Торги / Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года

    Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933808

    Уникальный номер закупки

    349

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    колесо зубчатое левое

    колесо зубчатое правое

    Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933808Дата и время вскрытия заявок Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933808Подведение итогов не позднее Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933808Подведение итогов не позднее Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.15.2

    Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    колесо зубчатое левое

    25.09.2019

    колесо зубчатое правое

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо зубчатое левое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Колесо зубчатое правое"

    Кол-во: 2

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    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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