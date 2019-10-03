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Номер извещения
ГП933808
Уникальный номер закупки
349
Наименование закупки
Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933808Дата и время вскрытия заявок Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933808Подведение итогов не позднее Закупка колес зубчатых в октябре 2019 годаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка колес зубчатых в октябре 2019 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.15.2
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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