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    Главная / Торги / Запрос предложений. Автошины.

    Запрос предложений. Автошины.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 13:0024.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933810Дата и время окончания срока приема заявок Автошины.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933810

    Уникальный номер закупки

    ГП933810

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Автошины.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68743

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    aslepov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепов Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 13:00 GMT +324.10.2019 13:0024.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933810Дата и время окончания срока приема заявок Автошины.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 12:3027.12.2019 12:3027.12.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933810Подведение итогов не позднее Автошины.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 12:3027.12.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933810Подведение итогов не позднее Автошины.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 10.00R20(280R508) 16146/143J ТТ ОИ-73Б НкШЗ с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Автошина 9.00-16 (240-407) Кама НКФ-8, нс-10 121 Аб, (Аналог Я-324А) прицеп 2 ПТС-4 с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Автошина КАМА (НкШЗ) 215/75 R17,5 NR-201 с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Автошина 215/70 R 15С 109/107R шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Автошина Nokian Hakkapeliitta 8 205/70 R 15 116 Т шипованная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Автошина Nokian Hakkapeliitta 8 195/55 R 16 92 TXL шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Автошина Nokian Hakkapeliitta 8 195/60 R 15 92 TXL шипованная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Автошина 225х85R15 НкШЗ И-502-3106015 с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Автошина 7.50-20В-103 (НкШЗ) с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Автошина 260х508Р (9.00R20) ИН-142БМ 12нс (г. Нижнекамск) с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Автошина 12.00R20(320R508) 16150/146J ТТ ИД-304 НкШЗ с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 24

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