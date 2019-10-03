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    Главная / Торги / Закупка вспомогательных материалов для газового оборудования.

    Закупка вспомогательных материалов для газового оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933811Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательных материалов для газового оборудованияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка вспомогательных материалов для газового оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП933811_second_parts_protocol.rtf

    Извещение №344

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2145

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонконогова Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка вспомогательных материалов для газового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933811Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательных материалов для газового оборудованияКолпино

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 10:0007.11.2019 10:0007.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933811Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательных материалов для газового оборудованияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 10:0007.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933811Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательных материалов для газового оборудованияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка вспомогательных материалов для газового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/563096/name/5e37d8b0cfc5e5.60243065

    03.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Регулятор ARV 0059 (Регулятор Dinelow-control-AR/CO2 GCE )"

    Кол-во: 48

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