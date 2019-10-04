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    Главная / Торги / Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"

    Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933804Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933804

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/19-0283-1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 08:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация ЗЗ-19-0283-1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6321

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 14:00 GMT +304.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933804Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933804Дата и время вскрытия заявок Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2019 18:0020.10.2019 18:0020.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933804Подведение итогов не позднее Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201920.10.2019 18:0020.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933804Подведение итогов не позднее Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансмиттера Micro Motion 2700R12AFFEZZZ для нужд АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а.Склад АО "САНЕКО"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без авансирования. Отсрочка платежа 90 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансмиттер Micro Motion 2700R12AFFEZZZ"

    Кол-во: 1

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