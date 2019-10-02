Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 1.275

"Позиция 2" "Швеллер 22У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 5.577

"Позиция 3" "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по уд. вязкости KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 3.472

"Позиция 4" "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С" Кол-во: 3.527

"Позиция 5" "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 6.353

"Позиция 6" "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 9.782

"Позиция 7" "Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 16.821

"Позиция 8" "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С" Кол-во: 1.826

"Позиция 9" "Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005" Кол-во: 1.916

"Позиция 10" "Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.322

"Позиция 11" "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 4.075

"Позиция 12" "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 3.393

"Позиция 13" "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 7.386

"Позиция 14" "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005" Кол-во: 4.149

"Позиция 15" "Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003 С345-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 2.709

"Позиция 16" "Профиль 140х140х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 1.696

"Позиция 17" "Профиль 140х120х6 ГОСТ 30245-03 С345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.595

"Позиция 18" "Лист ромб В-K-5.0 ГОСТ 8568-77 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.072

"Позиция 19" "Лист ПВ1 510 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005*" Кол-во: 1.577

"Позиция 20" "Лист ПВ 406 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005" Кол-во: 2.219

"Позиция 21" "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.164

"Позиция 22" "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.993

"Позиция 23" "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.076

"Позиция 24" "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.96

"Позиция 25" "Лист 4 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.725

"Позиция 26" "Круг 20 ГОСТ 2590-2006 С345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 2.259

"Позиция 27" "Двутавр 25К1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 3.243

"Позиция 28" "Двутавр 20Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 С345 ГОСТ 27772-2015 с дополнительным требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t исп. минус 40град.С" Кол-во: 8.475

"Позиция 29" "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.426

"Позиция 30" "Двутавр 20Б1 ГОСТ Р 57837-2017 С345 ГОСТ 27772-2015 с дополнительным требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t исп. минус 40град.С" Кол-во: 2.56

"Позиция 31" "Двутавр 18Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по уд. вязкости KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 3.079

"Позиция 32" "Двутавр 14Б1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.092

"Позиция 33" "Арматура 12 АI ГОСТ 5781-82*" Кол-во: 2.07

"Позиция 34" "Арматура 10 АIII(A400) ГОСТ 5781-82" Кол-во: 0.89