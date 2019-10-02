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Номер извещения
ГП933859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для объекта УППГ-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4117
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.peresedov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Переседов Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка металлопроката для объекта УППГ-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта УППГ-2 Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933859Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта УППГ-2 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для объекта УППГ-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.275
Кол-во: 5.577
Кол-во: 3.472
Кол-во: 3.527
Кол-во: 6.353
Кол-во: 9.782
Кол-во: 16.821
Кол-во: 1.826
Кол-во: 1.916
Кол-во: 1.322
Кол-во: 4.075
Кол-во: 3.393
Кол-во: 7.386
Кол-во: 4.149
Кол-во: 2.709
Кол-во: 1.696
Кол-во: 1.595
Кол-во: 1.072
Кол-во: 1.577
Кол-во: 2.219
Кол-во: 1.164
Кол-во: 1.993
Кол-во: 1.076
Кол-во: 0.96
Кол-во: 1.725
Кол-во: 2.259
Кол-во: 3.243
Кол-во: 8.475
Кол-во: 1.426
Кол-во: 2.56
Кол-во: 3.079
Кол-во: 1.092
Кол-во: 2.07
Кол-во: 0.89
Кол-во: 3.838
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