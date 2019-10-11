Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС Общества для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1595)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908334298 Уникальный номер закупки СКС-1595 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС Общества для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1595) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры СКС-1595

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