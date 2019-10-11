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Номер извещения
31908334298
Уникальный номер закупки
СКС-1595
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС Общества для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1595)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 336-14-02
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
info@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Услуги по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334298Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС ОбществаСамара
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 10:00GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334298Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС ОбществаСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908334298Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС ОбществаСамара
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 16:0025.10.2019 16:0025.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334298Подведение итогов не позднее Услуги по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС ОбществаСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению работ по ремонту топливной системы (аппаратуры) ТС Общества
Начальная цена
960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
45.2
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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