СП-899: Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта Набережно-Челнинского ЗУЭС.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 30-ти календарных дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ. Условия поставки: Предварительная запись на ТО по телефону, срок технического обслуживания составляет 1 день, срок ремонта автомобиля составляет не более 5 календарных дней. Период предоставления услуг – с момента подписания договора, до полного исполнения обязательств по договору Сторонами.