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Номер извещения
31908334638
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-899: Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта Набережно-Челнинского ЗУЭС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-78-39
Факс
--
Адрес электронной почты
Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гильмутдинов Ришат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334638Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)
Начальная цена
263 507,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Набережные-Челны по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
45
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 179.5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334638Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)
Начальная цена
463 976,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Набережные-Челны по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
45
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 148.05
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334638Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)
Начальная цена
276 645,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Набережные-Челны по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
45
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 107.78
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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