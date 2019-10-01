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    Главная / Торги / СП-899: Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта Набережно-Челнинского ЗУЭС.

    СП-899: Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта Набережно-Челнинского ЗУЭС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908334638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-899: Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта Набережно-Челнинского ЗУЭС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Информационнная карта

    Приложение № А к Заявке

    Проект договора

    Извещение о переносе рассмотрения заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-78-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильмутдинов Ришат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334638Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ВАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)

    Начальная цена

    263 507,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Набережные-Челны по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 30-ти календарных дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ. Условия поставки: Предварительная запись на ТО по телефону, срок технического обслуживания составляет 1 день, срок ремонта автомобиля составляет не более 5 календарных дней. Период предоставления услуг – с момента подписания договора, до полного исполнения обязательств по договору Сторонами.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и тех.обслуживание "Ваз" (работы)"

    Кол-во: 179.5

    "Позиция 2"

    "Глушитель основной Снятие-установка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Прокладка головки блока цилиндров (двс 4216) - Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Передний амортизатор (одна сторона) -Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Колесо - ремонт жгутом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ремень ГРМ-Замена"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Чистка топливных форсунок (на месте) тех.жидкстью"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Чистка топливных форсунок (на стенде)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Радиатор основной системы охлаждения Снятие-установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Сцепление (корзина, диск ведомый) - Замена"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шланг тормозной передний - Замена (без прокачки тормозной системы)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Стекло лобовое-Замена"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Колодки тормозные задние барабанного типа (комплект)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Колодки тормозные передние дисковые -Замена (комплект)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Прокачка тормозной системы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Главный тормозной цилиндр-Замена (без прокачки томозной системы)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Рулевая рейка в сборе-Снятие-установка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Подшипник ступичный (передний, одна сторона)- Замена"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Опора шаровая (одна сторона) -Замена"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Опрессовка БЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Опрессовка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    Лот 2

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334638Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "ГАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)

    Начальная цена

    463 976,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Набережные-Челны по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 30-ти календарных дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ. Условия поставки: Предварительная запись на ТО по телефону, срок технического обслуживания составляет 1 день, срок ремонта автомобиля составляет не более 5 календарных дней. Период предоставления услуг – с момента подписания договора, до полного исполнения обязательств по договору Сторонами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и тех.обслуживание "Газ" (работы)"

    Кол-во: 148.05

    "Позиция 2"

    "Регулировка зазоров ГРМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Редуктор заднего моста Снятие-установка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Сцепление в сборе Снятие-установка (диск ведомый, корзина,выжимной подшипник)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Рабочий цилиндр привода сцепления Снятие-установка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Главный цилиндр привода сцепления Снятие-установка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Подушка штанги передней подвески Снятие-установка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Глушитель основной Снятие-установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Шарнир резинометалический - Замена (на снятой рессоре)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Рессора задняя Снятие- установка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Стартер - Замена"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Генератор-Замена"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Шарнир рулевых тяг Снятие-установка (при снятых тягах)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Колесо - ремонт жгутом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Чистка топливных форсунок (на месте) тех.жидкстью"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Чистка топливных форсунок (на стенде)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Замок зажигания в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Жидкость тормозная - Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Жидкость охлаждающая - Замена"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Радиатор основной системы охлаждения Снятие-установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Шланг системы охлаждения Снятие-установка (при слитой охлаждающей жидкости)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Тяга рулевая продольная Снятие-установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Тяга рулевая поперечная - Снятие-установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шланг тормозной передний - Замена (без прокачки тормозной системы)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Сальник ступицы заднего колеса - Замена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Трос привода стояночного тормоза передний в сборе (снятие/установка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Свеча зажигания (комплект 4 шт) - Замена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Шкворень (комплект на обе стороны) - Замена"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колодки тормозные передние (комплект) - Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Цилиндр колесный задних тормозов - Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Колодки тормозные задние (комплект) - Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Опрессовка БЦ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Опрессовка ГБЦ"

    Кол-во: 5

    Лот 3

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334638Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334638Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марки "УАЗ"(для Набережно-Челнинского ЗУЭС)

    Начальная цена

    276 645,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Набережные-Челны по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 30-ти календарных дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ. Условия поставки: Предварительная запись на ТО по телефону, срок технического обслуживания составляет 1 день, срок ремонта автомобиля составляет не более 5 календарных дней. Период предоставления услуг – с момента подписания договора, до полного исполнения обязательств по договору Сторонами.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодки тормозные передние (комплект) - Замена"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Колодки тормозные задние (комплект) - Замена"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Цилиндр колесный задних тормозов - Замена"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Свеча зажигания (комплект 4 шт) - Замена"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Шланг тормозной передний - Замена (без прокачки тормозной системы)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шланг системы охлаждения Снятие-установка (при слитой охлаждающей жидкости)."

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Жидкость тормозная - Замена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Жидкость охлаждающая - Замена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Чистка топливных форсунок (на месте) тех.жидкстью"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Чистка топливных форсунок (на стенде)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Колесо - ремонт жгутом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Стартер - Замена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Генератор-Замена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Опрессовка БЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Опрессовка ГБЦ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Ремонт и техническое обслуживание "Уаз" (работы)"

    Кол-во: 107.78

    "Позиция 17"

    "Редуктор заднего моста Снятие-установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Главный цилиндр тормозов Снятие-установка"

    Кол-во: 4

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