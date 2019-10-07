www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908334185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передачи данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 08:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
iklepikova@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клепикова И. Ю.
Место рассмотрения предложений
Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комната 405
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передави данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334185Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передави данных Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комната 405
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334185Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передави данных Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комната 405
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 08:0011.10.2019 08:0011.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334185Подведение итогов не позднее Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передави данных Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комната 405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передави данных
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная площадка ПАО «Протон-ПМ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
71.12.18.000
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.