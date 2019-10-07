Разработка проекта реконструкции и модернизации корпоративной сети передачи данных

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных по настоящему договору работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных проектных работ. Предусмотренные настоящим договором работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее 2 (Двух) месяцев с момента заключения настоящего договора.