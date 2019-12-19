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    Главная / Торги / Поставка обогревателей для перегрузочной техники, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП272187)

    Поставка обогревателей для перегрузочной техники, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП272187)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2019 12:0019.12.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обогревателей для перегрузочной техникиВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908334903

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка обогревателей для перегрузочной техники, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП272187)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.09.2019 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение к ЗД от 13.12.2019

    Закупочная документация

    Закупочная документация

    Изменение к ЗД от 16.12.2019

    Техническое задание

    ВАЖНО!!! Правила регистрации и формы для заполнения!!!

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменение к ЗД от 19.12

    Договор поставки

    Спецификация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    spismennaya@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Письменная Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка обогревателей для перегрузочной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.02.202006.02.2020 12:0006.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334903Подведение итогов не позднее Поставка обогревателей для перегрузочной техникиВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обогревателей для перегрузочной техники

    Начальная цена

    207 850,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Россия, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.52.13.000

    Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Тепловая пушка 30кВа (керосин/диз.топливо)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тепловая пушка 50кВа (керосин/диз.топливо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Тепловая пушка 30кВа (керосин/диз.топливо)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тепловентилятор 5w/220в"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Стояночный обогреватель DEFA PTC 1400 кат.№ 6С-9142(возможно аналог)"

    Кол-во: 10

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