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    Главная / Торги / Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте

    Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908334000

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 06:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация (редакция от 26.09.2019г.)

    Проект договора (редакция от 26.09.2019г.)

    Извещение (редакция от 26.09.2019г.)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender4@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анашкина О. Н.

    Место рассмотрения предложений

    624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334000Подведение итогов не позднее Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров ветеринарного назначения в ассортименте

    Начальная цена

    20 002 332,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21 574 усл.ед. товара

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    624285, Свердловская обл., п.Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», с соблюдением температурного режима согласно инструкции товараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    21.20

    Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 21637.5

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