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    Главная / Торги / Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса (ЗБО) после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооружений

    Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса (ЗБО) после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2019 02:3022.11.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334012Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооруженийХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908334012

    Уникальный номер закупки

    184-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса (ЗБО) после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 06:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Протокол договорной цены

    Проект Договора

    Проект Система контроля

    Закупеочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 42331 2-03-21 доб. 39123

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.11.2019 02:30 GMT +322.11.2019 02:3022.11.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334012Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооруженийХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    09.01.2020 09:0009.01.2020 09:0009.01.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334012Подведение итогов не позднее Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооруженийХасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.01.202009.01.2020 09:0009.01.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334012Подведение итогов не позднее Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооруженийХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооружений

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.3. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ. 2.2.5.4. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по расчету несущей способности причала №1 и защиты берегового откоса после установки нового технологического оборудования и корректировке паспортов гидротехнических сооружений"

    Кол-во: 1

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