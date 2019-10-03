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    Главная / Торги / Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр для нужд ООО «Теплосеть» на 2019 год»

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр для нужд ООО «Теплосеть» на 2019 год»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908333926Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908333926

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр для нужд ООО «Теплосеть» на 2019 год»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 05:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 9-05-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.10.201909.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908333926Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 12:0028.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333926Подведение итогов не позднее Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333926Подведение итогов не позднее Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр

    Начальная цена

    1 812 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов и котлов центрального отопления"

    Кол-во: 104

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