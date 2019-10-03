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Номер извещения
31908333926
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр для нужд ООО «Теплосеть» на 2019 год»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 05:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 9-05-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.10.201909.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908333926Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 12:0028.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333926Подведение итогов не позднее Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333926Подведение итогов не позднее Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВрООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр
Начальная цена
1 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Теплосеть
Все закупки и тендеры Теплосеть
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
25.21.12
25.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 104
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