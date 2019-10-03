Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр для нужд ООО «Теплосеть» на 2019 год»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908333926 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку комплекта материалов для капитального ремонта водогрейных котлов марки КВр для нужд ООО «Теплосеть» на 2019 год» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Проект договора

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть

Все закупки и тендеры Теплосеть Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Контактный телефон +7 39151 9-05-17 Факс +7 39151 9-05-10 Адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Колмакова Ирина Викторовна Место рассмотрения предложений ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11. Закупки и тендеры Красноярский край Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления Ключевые слова: ремонт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru