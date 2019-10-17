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    Главная / Торги / Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 17:0017.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933797Дата и время окончания срока приема заявок Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933797

    Уникальный номер закупки

    ДКВ-19-ОЗЧиТД-471

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 05:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание 2.2

    Техническое задание 2.1

    Техническое задание 1.2

    Техническое задание 1.1

    Приложение №3 Отгрузочные реквизиты

    Приложение №2 Проект Спецификации

    Приложение №1 Проект Договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-28

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Kharkovskaya@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харьковская Наталия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    бульдозер, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 17:00 GMT +317.10.2019 17:0017.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933797Дата и время окончания срока приема заявок Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2019 17:0017.12.2019 17:0017.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933797Подведение итогов не позднее Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201917.12.2019 17:0017.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933797Подведение итогов не позднее Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка механизма переключения передач для бульдозера К-700, комплектующих и запасных частей для проведения ремонта машины дорожной универсальной К-702МВА-УДМ2 ПЕТРА-3СТ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 60 дней с даты поставки. В случае, если сумма договора согласована сторонами в иностранной валюте, оплата поставляемой продукции будет производиться в рублях Российской Федерации по курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату [поставки продукции] [списания денежных средств/дату оплаты и т.д].
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание 2.2

    25.09.2019

    Техническое задание 2.1

    25.09.2019

    Техническое задание 1.2

    25.09.2019

    Техническое задание 1.1

    25.09.2019

    Приложение №3 Отгрузочные реквизиты

    25.09.2019

    Приложение №2 Проект Спецификации

    25.09.2019

    Приложение №1 Проект Договора

    25.09.2019

    Закупочная документация

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан 100-3515210 защитный тройной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан 100-3522010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Адаптер Е211 ПК-6-4622037 зуба"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Фиксатор Е252 ПК-6-4622012 зуба"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Зуб Е210 ПК-6-4622011 ковша"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Трубка ПХВ д 15х1.0 тормозная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Трубка ПХВ д 10х1.0 тормозная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Регулятор 700А 3406000 СТ5710.04.04.0101.001 расхода с кронштейном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Клапан 100-3515010 защиты одинарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Механизм переключения передач 700А.17.02.000-2"

    Кол-во: 2

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