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Номер извещения
ГП933794
Уникальный номер закупки
2019-196
Наименование закупки
Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 04:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-07
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
olga.gorlova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Ольга Флавиевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933794Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933794Дата и время вскрытия заявок Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933794Подведение итогов не позднее Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки ноябрь-декабрь 2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
25.73.30
22.23
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
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