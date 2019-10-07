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    Главная / Торги / Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".

    Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933794Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933794

    Уникальный номер закупки

    2019-196

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 04:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-07

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    olga.gorlova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Ольга Флавиевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933794Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933794Дата и время вскрытия заявок Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933794Подведение итогов не позднее Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933794Подведение итогов не позднее Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки ноябрь-декабрь 2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Контейнерные отправки • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для ООО «Эльгауголь»). Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30

    Инструмент ручной прочий

    22.23

    Изделия пластмассовые строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей Varybond VA3 16-48 анаэробный для шовных соединений быстроотвердеющий термостойкий высокопрочный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Ввод MG63A-49B пластиковый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Ввод MG90A-77B пластиковый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Ввод MG90A-68G пластиковый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Ввод MG75A-55B пластиковый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Клей ЭДП 140гр эпоксидный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Диск отрезной 230х3,0х22"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "Диск 230х2,5х22 отрезной"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Диск 180*8*22 шлифовальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Редуктор БПО-5- пропановый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Редуктор БКО-50 кислородный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Клапан КО-3-К11 обратный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Диск шлифовальный Луга 230*6*22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Съемник TOR HHL-30F 30т гидравлический с выносным насосом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Таль Ingersoll Rand KM 150 1,5т цепная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Таль Ingersoll Rand KL 300 3т рычажная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Резак БАМЗ Р2-01 ручной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Скобы для мебельного степлера, тип скобы 53, 6-14 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Замок навесной, Финский Park Ч/60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Степлер мебельный, металлический регулируемый тип скобы 53, 6-14 мм MATRIX PROFESSIONAL 40913"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Ножницы по металлу 1М (Ножницы для резки арматуры 900 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Лом гвоздодер круглый, 600 мм, D 17 мм Россия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Болторез 600мм/24" MATRIX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Рулетка 5м с магнитным зацепом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Рулетка ЗУБР 34052-10-25 10м/25мм, двухкомпонентный корпус, автостоп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Набор отверток Зубр-Мастер №7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Диск отрезной 125х22х2,5мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Машина шлифовальная угловая УШМ Hammer USM 1200Е, 2400 Вт, 125 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Полотна к ножовке по металлу, 300 мм Z24 BI-METAL (20987)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Напильник круглый d-5мм №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Ножовка по дереву (средний зуб)400мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Биты к шуруповерту PH-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Биты к шуруповерту Bosch SL-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Леска для мотокосы, круг диаметр 2 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Диск фреза для мотокосы d 200мм, 200х25х4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Набор Арсенал инструментов, 148 пред (арт. AA-C1412P148)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Рулон K-FLEX 13х1000-14 ST AD ALU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Лента K-FLEX 100-050 ALU AA 130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Трубка ТСТ-55/18-1000 термоусадочная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Трубка ТСТ-30/10-1000 термоусадочная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "Рукав III-9,0-2,0 кислородный для газовой сварки ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Рукав I-9-0,63 пропановый для газовой сварки ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Круг 175х20х32 25А 40 К,L ЛУГА-АБРАЗИВ шлифовальный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Хомут 8х300"АРКТИК" ТМ морозостойкие (100шт. в упаковке)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Хомут 5х200"АРКТИК" ТМ морозостойкие (100шт. в упаковке)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Фиксатор-герметик AN 306-60 анаэробный для цилиндрических соединений (wcn30660150) 50мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Полилок-811 ТУ 2257-810-69510720-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Лента ГБЦ 12х150"

    Кол-во: 10

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