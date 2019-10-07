Закупка инструментов и строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь".

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Контейнерные отправки • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для ООО «Эльгауголь»). Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»