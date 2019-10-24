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Номер извещения
ГП933795
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ежемесячного сервисного технического обслуживания, проведение проверок устройств безопасности, ежегодного технического осмотра дизельных локомотивов KPCS-95, KPCS-148, PIOMA LDS-80, Ferrit DLP-140, Ferrit DZL -110 НЗД, DZ1500, DZ2200, ZL200-130-900D» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля, шахты «Ольжерасская-Новая», шахты им. В.И. Ленина и шахты «Сибиргинская.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 05:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-03
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
BliznetsTA@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Близнец Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Проведение ежемесячного сервисного технического обслуживания, проведение проверок устройств безопасности, ежегодного технического осмотра дизельных локомотивов KPCS-95, KPCS-148, PIOMA LDS-80, Ferrit DLP-140, Ferrit DZL -110 НЗД, DZ1500, DZ2200, ZL200-130-900D» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля, шахты «Ольжерасская-Новая», шахты им. В.И. Ленина и шахты «Сибиргинская.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 09:00 GMT +324.10.2019 09:0024.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933795Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ежемесячного сервисного технического обслуживания, проведение проверок устройств безопасности, ежегодного технического осмотра дизельных локомотивов KPCS-95, KPCS-148, PIOMA LDS-80, Ferrit DLP-140, Ferrit DZL -110 НЗД, DZ1500, DZ2200, ZL200-130-900D» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля, шахты «Ольжерасская-Новая», шахты им. В.И. Ленина и шахты «Сибиргинская.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933795Подведение итогов не позднее Проведение ежемесячного сервисного технического обслуживания, проведение проверок устройств безопасности, ежегодного технического осмотра дизельных локомотивов KPCS-95, KPCS-148, PIOMA LDS-80, Ferrit DLP-140, Ferrit DZL -110 НЗД, DZ1500, DZ2200, ZL200-130-900D» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля, шахты «Ольжерасская-Новая», шахты им. В.И. Ленина и шахты «Сибиргинская.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933795Подведение итогов не позднее Проведение ежемесячного сервисного технического обслуживания, проведение проверок устройств безопасности, ежегодного технического осмотра дизельных локомотивов KPCS-95, KPCS-148, PIOMA LDS-80, Ferrit DLP-140, Ferrit DZL -110 НЗД, DZ1500, DZ2200, ZL200-130-900D» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля, шахты «Ольжерасская-Новая», шахты им. В.И. Ленина и шахты «Сибиргинская.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ежемесячного сервисного технического обслуживания, проведение проверок устройств безопасности, ежегодного технического осмотра дизельных локомотивов KPCS-95, KPCS-148, PIOMA LDS-80, Ferrit DLP-140, Ferrit DZL -110 НЗД, DZ1500, DZ2200, ZL200-130-900D» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля, шахты «Ольжерасская-Новая», шахты им. В.И. Ленина и шахты «Сибиргинская.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 месяцев с даты подписания договора (дополнительного соглашения) согласно графика Приложения №9 настоящего технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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