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Номер извещения
31908333809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 04:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
659458, Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, село Антипино, Макарова, 69
Почтовый адрес
659458, Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, село Антипино, Макарова, 69
Контактный телефон
+7 38597 2-32-10
Факс
--
Адрес электронной почты
1990.1990.1990@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Николай Михайлович
Место рассмотрения предложений
Тогульский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дизельное топливо
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 13:00 GMT +302.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908333809Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливоТогульский район
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 04:0003.10.2019 04:0003.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908333809Дата и время вскрытия заявок Дизельное топливоТогульский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо
Начальная цена
4 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АНТИПИНСКОЕ
Все закупки и тендеры АО АНТИПИНСКОЕ
Адрес местонахождения
659458, Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, село Антипино, Макарова, 69
19
19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100000
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