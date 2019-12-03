Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Рекомендуемые условия оплаты: Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.