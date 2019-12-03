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    Главная / Торги / Строительные материалы

    Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2019 11:3003.12.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933793Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыТындаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933793

    Уникальный номер закупки

    ГП35

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 02:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая документация

    Приложение №2 ТЗ

    приложение №3 Договор поставки

    Письмо о переторжке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuriy.Temnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Темников Юрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2019 11:30 GMT +303.12.2019 11:3003.12.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933793Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыТында

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2019 06:0020.12.2019 06:0020.12.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933793Подведение итогов не позднее Строительные материалыТында

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201920.12.2019 06:0020.12.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933793Подведение итогов не позднее Строительные материалыТында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    676282, РФ, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова д. 10 каб. 2013Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендуемые условия оплаты: Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    22.23.15.000

    Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Асбест листовой 1000х800х5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Фольгоузол 10 мм"

    Кол-во: 103

    "Позиция 3"

    "Фольма ткань 160-20-50 м2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Утеплитель Filimon-10 1200х14000х50 мм 16,8 м2 М10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Пена монтажная MAKROFLEX PREMIUM MEGA зимняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Минеральная вата, маты прошивные с обкладкой с двоих сторон М3-3-100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Грунтовка ГФ-021"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Глина шамотная для кладочных работ КБС 20кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Теплоизоляция Isover теплые стены стронг 1000х610х50 мм на основе кварца, плиты, упаковка по 10 плит"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Саморез кровельный цинк 4,8х40, головка шестигранная с пресс-шайбой и прокладкой EPDM"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Навес дверной правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Навес дверной левый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Валик для окрашивания, ширина чехла - 200 мм, материал поролон"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Краска масляная белая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Краска желтая для наружных и внутренних работ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Краска черная для наружных и внутренних работ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 17"

    "Краска красная для наружных и внутренних работ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Краска белая для наружных и внутренних работ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 19"

    "Кисть малярная 50 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Кисть малярная 35 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Растворитель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Профнастил С20"

    Кол-во: 64

    "Позиция 23"

    "Фанера 1525х1525х20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "Фанера 1525х1525х10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Фанера 1525х1525х6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Гвозди строительные 150 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Гвозди строительные 120 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Гвозди строительные 100 мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 29"

    "Гвозди строительные 80 мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 30"

    "Пенопласт ПСБ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Промывка для пистолета для монтажной пены"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Пена монтажная (профессиональная)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Саморезы по дереву, черные фосфатированные 3,5х30"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 35"

    "Саморезы по дереву, черные фосфатированные 3,5х50"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 36"

    "Саморезы по дереву, черные фосфатированные 3,5х40"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 37"

    "Саморезы по дереву, черные фосфатированные 4,8х70"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 38"

    "Саморезы по дереву, черные фосфатированные 4,8х100"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 39"

    "Теплоизоляция Isover теплый дом на основе кварца, в рулонах, 5490Х1220Х50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Линолеум, ширина 1,5 м, длина 23 м, полукоммерческий"

    Кол-во: 120

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