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Номер извещения
ГП933793
Уникальный номер закупки
ГП35
Наименование закупки
Строительные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 02:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-87
Факс
--
Адрес электронной почты
Yuriy.Temnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Темников Юрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2019 11:30 GMT +303.12.2019 11:3003.12.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933793Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыТында
Подведение итогов не позднее
20.12.2019 06:0020.12.2019 06:0020.12.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933793Подведение итогов не позднее Строительные материалыТында
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
676282, РФ, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова д. 10 каб. 2013Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
23.99.19.111
22.23.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 103
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 1000
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 64
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 80
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 7000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 4000
Кол-во: 1500
Кол-во: 10
Кол-во: 120
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