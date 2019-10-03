www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908338073
Уникальный номер закупки
14056
Наименование закупки
Закупка хозяйственных товаров (чистящие и моющие средства) для СУНЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (3828 шт.)(223.АЭФ (МСП).226; Id14056)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УК З Д
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хозяйственных товаров (чистящие и моющие средства) для СУНЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (3828 шт.)(Id14056)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908338073Подведение итогов не позднее Закупка хозяйственных товаров (чистящие и моющие средства) для СУНЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (3828 шт.)(Id14056)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хозяйственных товаров (чистящие и моющие средства) для СУНЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (3828 шт.)(Id14056)
Начальная цена
554 233,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.1,.Е801-804 . Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Документации о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Документации о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
20.41.32.125
20.41.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 53
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 180
Кол-во: 510
Кол-во: 320
Кол-во: 60
Кол-во: 350
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 75
Кол-во: 240
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.