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    Главная / Торги / Закупка метизов и резинотехнических изделий

    Закупка метизов и резинотехнических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933803Дата и время окончания срока приема заявок Закупка метизов и резинотехнических изделийОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка метизов и резинотехнических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор типовой

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-12

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Chindyaskina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиндяскина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка метизов и резинотехнических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 13:00 GMT +302.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933803Дата и время окончания срока приема заявок Закупка метизов и резинотехнических изделийОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 13:0002.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933803Дата и время вскрытия заявок Закупка метизов и резинотехнических изделийОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933803Подведение итогов не позднее Закупка метизов и резинотехнических изделийОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка метизов и резинотехнических изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск пр. Мира 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: на 2019г. и до 31.01.2020г. объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком. Место поставки г. Орск пр. Мира 12.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    22.1

    Изделия резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    25.09.2019

    Договор типовой

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 32"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 5

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    01.03.2022 г., 11:00
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