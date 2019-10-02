Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: на 2019г. и до 31.01.2020г. объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком. Место поставки г. Орск пр. Мира 12.