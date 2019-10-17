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Номер извещения
31908333639
Уникальный номер закупки
23859
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения в Лабораторных корпусах «А» и «Б» МГУ имени М.В. Ломоносова (для НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ) (12 мес).(223.ОК.287; Id23859)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 20:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УК З Д
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения в Лабораторных корпусах «А» и «Б» МГУ имени М.В. Ломоносова (для НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ) (12 мес)(Id23859)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 16:0031.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333639Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения в Лабораторных корпусах «А» и «Б» МГУ имени М.В. Ломоносова (для НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ) (12 мес)(Id23859)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения в Лабораторных корпусах «А» и «Б» МГУ имени М.В. Ломоносова (для НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ) (12 мес)(Id23859)
Начальная цена
428 587,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1 стр.40, ул. Ленинские горы, д.1 стр.73. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
84.25.11.120
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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