Закупка № 1126/78/2019 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельной по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит.А в части установки фильтра для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908333620 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 1126/78/2019 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельной по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит.А в части установки фильтра для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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