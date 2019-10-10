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Номер извещения
31908333620
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка № 1126/78/2019 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельной по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит.А в части установки фильтра для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 19:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
--
Адрес электронной почты
PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельной по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит.А в части установки фильтра для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения 1126/78/2019
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333620Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельной по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит.А в части установки фильтра для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения 1126/78/2019Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельной по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит.А в части установки фильтра для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения 1126/78/2019
Начальная цена
515 335,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) 1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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