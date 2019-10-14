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    Главная / Торги / Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 год

    Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908335292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация 04.10.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 3103

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    t.kolodina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колодина Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 годМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2019 18:0025.11.2019 18:0025.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335292Подведение итогов не позднее Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 годМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201925.11.2019 18:0025.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335292Подведение итогов не позднее Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлора жидкого для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" на 2020 год

    Начальная цена

    24 752 812,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Приложения №6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Приложения №6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Приложения №2

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    20.13.21.111

    Хлор жидкий

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлор жидкий первый сорт контейнер 800Л ГОСТ 6718-93"

    Кол-во: 126

    "Позиция 2"

    "Хлор жидкий первый сорт контейнер 800Л ГОСТ 6718-93"

    Кол-во: 123.2

    "Позиция 3"

    "Хлор жидкий в цистернах"

    Кол-во: 424

    "Позиция 4"

    "Хлор жидкий первый сорт баллон 50Л ГОСТ 6718-93"

    Кол-во: 3.187

    "Позиция 5"

    "Хлор жидкий первый сорт контейнер 800Л ГОСТ 6718-93"

    Кол-во: 149.425

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