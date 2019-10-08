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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908333315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка котельно-печного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20
Контактный телефон
+7 86141 9-44-81
Факс
--
Адрес электронной почты
khairova@ymg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаирова Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Геленджик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка котельно-печного топлива
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка котельно-печного топлива
Начальная цена
2 360 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20
19.20.27.111
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90000
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