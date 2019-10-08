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    Главная / Торги / СП-878:Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37

    СП-878:Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933779Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-878:Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документция

    информационная карта

    смета

    тех.задание

    преокт договора

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Mariya.Bashkirova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башкирова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933779Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933779Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933779Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933779Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37

    Начальная цена

    416 626,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации (п. 2.2 информационной карты)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п.п. 2.3 и 2.6 информационной карты)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37"

    Кол-во: 1

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