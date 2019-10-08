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Номер извещения
ГП933779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-878:Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Mariya.Bashkirova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башкирова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933779Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933779Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933779Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту помещений здания РУЭС по адресу РТ, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.37
Начальная цена
416 626,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.2 информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
41.20.40
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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