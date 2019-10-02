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Номер извещения
ГП933777
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по транспортировке узлов экскаватора ЭКГ-12К г. Колпино – г. Оленегорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортировке узлов экскаватора ЭКГ-12К г. Колпино – г. Оленегорск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 16:00 GMT +302.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933777Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортировке узлов экскаватора ЭКГ-12К г. Колпино – г. Оленегорск Колпино
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 16:0002.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933777Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по транспортировке узлов экскаватора ЭКГ-12К г. Колпино – г. Оленегорск Колпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933777Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортировке узлов экскаватора ЭКГ-12К г. Колпино – г. Оленегорск Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортировке узлов экскаватора ЭКГ-12К г. Колпино – г. Оленегорск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки груза: при доставке автотранспортом г. Оленегорск, Ленинградский пр-кт д 2 (gps координаты складов: 68.13947, 33.271865), при доставке ж.д. транспортом ст. Оленегорск, Октябрьской ж/д код станции-016308, код предприятия-5357 при доставке железнодорожным транспортом, в адрес которого осуществляется поставка оборудования - экскаваторов ЭКГ12К.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19.000
49.20.19.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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