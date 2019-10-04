Конкурентный отбор на оказание услуг по разработке и сопровождению при согласовании в органах санэпиднадзора проекта санитарно-защитной зоны Правобережных очистных сооружений (г. Воронеж, ул. Антакольского, 21)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908333201 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на оказание услуг по разработке и сопровождению при согласовании в органах санэпиднадзора проекта санитарно-защитной зоны Правобережных очистных сооружений (г. Воронеж, ул. Антакольского, 21) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры документация

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