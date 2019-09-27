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    Главная / Торги / Закупка днища для проекта ИТЭР

    Закупка днища для проекта ИТЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933776Дата и время окончания срока приема заявок Закупка днища для проекта ИТЭР в соответствии с техническими требованиямиБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка днища для проекта ИТЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    TORISPHERICAL_BOTTOM_22.04.19_upd.pdf

    Check-list for components manufacturing_ (003)

    Договор поставки ITER_УПО_12.07.2018_final

    Technical specifications

    Appendix3_QC and Management_Specification_сlean_27.06.2018

    ГП933776_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2467

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.denisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка днища для проекта ИТЭР в соответствии с техническими требованиями

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 15:00 GMT +327.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933776Дата и время окончания срока приема заявок Закупка днища для проекта ИТЭР в соответствии с техническими требованиямиБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 15:0027.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933776Дата и время вскрытия заявок Закупка днища для проекта ИТЭР в соответствии с техническими требованиямиБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933776Подведение итогов не позднее Закупка днища для проекта ИТЭР в соответствии с техническими требованиямиБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка днища для проекта ИТЭР в соответствии с техническими требованиями

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме в соответствии с техническими требованиями.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются участником. Все платежи осуществляются по расчетным счетам, открытым в управлении Федерального казначейства.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.2

    Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/787252/name/5fbfad7bf3cd86.05276642

    26.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Днище"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    01.10.2017 15:00(GMT+03:00)
    2 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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